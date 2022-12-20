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Сегодня, 16:15

Софья Великая поздравила Станислава Позднякова с переизбранием на пост руководителя ОКР

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поздравила Станислава Позднякова с переизбранием на пост руководителя Олимпийского комитета России (ОКР).

«Поздравляю Станислава Алексеевича с единогласным переизбранием, поздравляю всех членов Исполкома. Руководство ОКР положительно проявило себя за последние годы. Было много проблематичных ситуаций, которые Олимпийский комитет во главе со Станиславом Алексеевичем благополучно решал. Мы видим, как руководство ОКР борется ежесекундно за наши права на международном уровне. Думаю, обязательно получится преодолеть все трудности», — приводит слова Великой пресс-служба ОКР.

За Позднякова, кандидатура которого была единственной, отдали голоса все 247 делегатов, присутствующих на собрании.

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года, а до этого являлся первым вице-президентом организации.

Софья Великая
Станислав Поздняков
ОКР
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