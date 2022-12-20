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Сегодня, 15:58

Борзаковский высказался о своем избрании на пост председателя комиссии спортсменов ОКР

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский прокомментировал свое избрание на пост председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«Я был избран председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, принял эстафетную палочку от Софьи Великой. Будем дальше плодотворно работать совместно с руководством Олимпийского комитета России на благо нашего спорта и олимпийского движения, постараемся ни в коем случае не опускать планку. Я самый опытный член комиссии, состою в ней с 2004 года, был уже заместителем Софьи, она видела во мне кандидата, который наиболее достоин среди всех ребят, по тому, как происходила работа с моей стороны внутри комиссии. Покинуть пост было решением Софьи, вопросы о причинах ухода — к ней. Предварительный план работы есть, но о нем еще рано говорить — будем ссылаться на нынешние реалии», — приводит ТАСС слова Борзаковского.

Во вторник, 20 декабря, 41-летний Борзаковский был избран на пост председателя комиссии спортсменов ОКР, сменив на этом посту двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Софью Великую.

Источник: https://tass.ru/sport/16641015
Олимпиада
Юрий Борзаковский
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