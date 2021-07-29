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Шлеменко объяснил провал российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио

10:50
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о неудачном выступлении дзюдоистов сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Давайте не будем забывать, что дзюдо не является национальным видом спорта в отличие от самбо. Я общался с дзюдоистами, не так давно произошли изменения правил. Многим стало сложнее работать, кто-то ушел в самбо или другие виды борьбы. Не всегда получается быть первыми.

Зато у нас есть успехи в других видах спорта. Тхэквондо, например. Вряд ли в российском дзюдо стагнация, это просто стечение обстоятельств. Может, смена поколений. У нас же молодая команда. Может, где-то опыта не хватает", — сказал Шлеменко «СЭ».

На Олимпиаде в Токио российские дзюдоисты завоевали только одну медаль. Ранее Мадина Таймазова стала бронзовой призеркой в категории до 70 кг.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события