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Матыцин: «Россия имеет все ресурсы, чтобы принять Олимпиаду-2036»

12:52

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения Олимпийских игр в 2036 году.

«Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036, — цитирует «РИА Новости» Матыцина. — Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия. Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть. Россия всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения».

«Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны», — добавил он.

Ранее о желании провести летние Игры-2036 заявляла Казань.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210723/olimpiada-1742518467.html

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