В Госдуме оценили слова американского пловца Мерфи о Рылове, что в финале «не все было чисто»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова американского пловца Райана Мерфи после победы россиянина Евгения Рылова в олимпийском заплыве на 200 м на спине.

«Вместо того, чтобы оправдываться перед своими болельщиками и родственниками сильный спортсмен обычно поздравляет победителя. Если у него есть какие-то замечания, то он должен в установленном порядке подать заявление. Если доказательств нет, то это беспочвенные обвинения. Это показывает его слабость, не зря Мерфи проиграл и показал свою слабость.

Американцы не любят проигрывать. Они считают, что должна быть не только однополярная политика, но и спорт. А все остальное второстепенное. Еще раз поздравляю наших пловцов!

Нужно ли наказывать Мерфи? Если его не наказывать, то так можно обвинить абсолютно всех победителей, которые не являются союзниками США. В Турции пожары — виноваты русские, в Германии потопы — тоже мы виноваты. Это нужно как-то останавливать! А то это давление!

Вы представьте, американец плыл и думал: а не под допингом ли плывет русский спортсмен? Это что же у него в голове? Думает он о психологическом давлении... Что же они такого едят в Америке? Наши спортсмены проходили тестирование перед Олимпиадой. И сделают это после. И я уверен, что у нас не было допинга. Американец после такого должен извиниться! Нужно пресекать такие вещи, а то это будет повторяться с теми, кто не является «друганами» США", — сказал Свищев «СЭ»

Ранее американский пловец Райан Мерфи прокомментировал результаты финального заплыва на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио, по итогам которого золото забрал россиянин Евгений Рылов.