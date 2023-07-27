Сальников считает, что «Игры дружбы» должны быть открыты для участников из всех стран мира

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказался о словах Министра спорта России Олега Матыцина, который заявил о планах пригласить украинских спортсменов на «Игры дружбы»

«Я считаю, что если наша страна решила провести у себя Игры дружбы, то двери на эти соревнования должны быть открыты для всех без исключения. Будем надеяться, что все приглашенные приедут в Россию», — цитирует Сальникова ТАСС.

Первые в истории Всемирные Игры Дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.