Глава ОКР Поздняков заявил о невозможности исключения Исинбаевой из исполкома

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР не может лишить Елену Исинбаеву членства в исполкоме, так как она является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Ни в коем случае не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР. В соответствии с уставом член МОК является членом исполкома НОК. До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», — приводит слова Позднякова РИА «Новости».

Ранее глава ОКР сообщил, что последние два года Исинбаева «самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома» организации.

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении 41-летней спортсменки и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые являются членами организации.

В июле стало известно, что Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО.