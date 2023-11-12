Поздняков назвал санкции в отношении российского спорта вакханалией

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции в отношении российского спорта являются демонстрируют подход двойных стандартов.

«В первую очередь считаю главным тезисом то, что спортсмены не должны подвергаться дискриминации по какому-либо признаку. Это свободное и независимое от политических сил действо не должно быть подвержено каким-то политическим влияниям. К сожалению, мы сегодня видим, что политический нейтралитет используется фрагментарно, то есть в отношении одних стран это действует, в отношении других нет. С точки зрения здравого смысла мы видим подход двойных стандартов... Поэтому я очень надеюсь, что эта вакханалия в ближайшее время закончится», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Также глава ОКР заявил, что такое отношение к российским спортсменам вводит его в состояние нестабильности, потому что те ценностные ориентиры, которые были в олимпийском движении, пересматриваются.

В начале ноября в Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля. В организации отметили, что принятые меры являются следствием начала СВО российской армией в период Игр-2024, что нарушает олимпийскую хартию.

6 ноября стало известно, что САS в Лозанне зарегистрировал апелляцию ОКР на отстранение, вынесенное ранее Международным олимпийским комитетом (МОК).

9 ноября исполнительный директор МОК Кристоф Дуби сообщил, что организация примет решение по участию россиян в Олимпиаде-2024, когда придет время.