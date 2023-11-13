Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 10:15

Медведев назвал Томаса Баха «наследником» организатора берлинской Олимпиады 1936 года

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава МОК Томас Бах явдяется наследником организатора Олимпиады в Берлине 1936 года Карла Дима.

Ранее Бах заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за увеличения военных конфликтов.

Медведев считает, что глава МОК непоследователен в словах, заявляя сначала, что спорт должен быть политически нейтральным, а после — отстранять россиян от международных соревнования из-за ситуации на Украине.

«Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора Берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут», — цитирует РИА «Новости» Медведева со ссылкой на соцсети.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231113/mok-1909029750.html
Томас Бах
1
Читайте также
Руди Гарсия может в ближайшее время покинуть пост главного тренера «Наполи»
Абаскаль: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце»
Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков назвал санкции в отношении российского спорта вакханалией
Новости
RSS RSS
Все новости