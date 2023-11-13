Медведев назвал Томаса Баха «наследником» организатора берлинской Олимпиады 1936 года

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава МОК Томас Бах явдяется наследником организатора Олимпиады в Берлине 1936 года Карла Дима.

Ранее Бах заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за увеличения военных конфликтов.

Медведев считает, что глава МОК непоследователен в словах, заявляя сначала, что спорт должен быть политически нейтральным, а после — отстранять россиян от международных соревнования из-за ситуации на Украине.

«Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора Берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут», — цитирует РИА «Новости» Медведева со ссылкой на соцсети.