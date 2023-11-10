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Сегодня, 09:50

Тренер лыжников Бородавко заявил, что его не обижают двойные стандарты МОК

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о двойных стандартах Международного олимпийского комитета (МОК). Он считает, что МОК разделяет ситуации в России и Израиле.

«Не обидно, просто мы все больше понимаем, почему с нами все это происходит. Мы видим это не только в спорте, но и в политике, в бизнесе. Все, что происходит в мире, ведет к краху демократических ценностей, все ближе и ближе подталкивая нас к конфронтации и третьей мировой войне», — цитирует тренера РИА «Новости».

9 ноября в МОК заявили, что примут решение по участию россиян в Олимпиаде-2024, когда придет время.

12 октября МОК временно отстранил Олимпийский комитет России из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231110/lyzhi-1908562374.html
Юрий Бородавко
МОК
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