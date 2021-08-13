Министр иностранных дел Лавров назвал Санкт-Петербург и Казань возможными кандидатами на Олимпиаду-2036

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» сообщил, что Санкт-Петербург и Казань претендуют на проведение летней Олимпиады 2036 года. По его словам, эти города готовят свои заявки.

«Рассматривается. Готовятся заявки, — цитирует ТАСС Лаврова, который ответил на вопрос о том, рассматривается ли в РФ возможность проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. — Несколько городов. Совершенно точно Питер, Казань, по-моему».

Он также порекомендовал представителям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они хотят проводить Олимпиаду на своей земле.

«Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте», — сказал министр.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин говорил, что у России есть возможности для проведения летних Игр-2036.

Напомним, что в Москве прошла летняя Олимпиада-1980, а в 2014 году в Сочи состоялись зимние Олимпийские игры.