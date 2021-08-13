Россия готовит заявку на проведение Олимпиады 2036 года
11:00
Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году, информирует ТАСС. Об этом сообщил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин уже говорил, что у страны есть возможности для проведения летних Игр-2036.
Напомним, что в Москве прошла летняя Олимпиада-1980, а в 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские игры.
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