В Госдуме РФ не исключили возможности проведения летней Олимпиады-2036 совместно с Финляндией

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Санкт-Петербург и Казань готовят заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

«Казань неоднократно демонстрировала свои высочайшие способности организовывать масштабные спортивные мероприятия. Они точно готовы провести Олимпиаду, у меня нет в этом никаких сомнений. Но я бы не исключала возможности объединенной заявки с Финляндией. Сама Финляндия никогда не проведет Олимпийские игры. Если два прекрасных города — Санкт-Петербург и Хельсинки объединятся, то это была бы очень интересная и необычная заявка. Это прецедент на международную заявку. Страны вместе могут провести Олимпиаду. Это очень здорово», — сказала Журова «СЭ».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» сообщил, что Санкт-Петербург и Казань претендуют на проведение летней Олимпиады 2036 года. По его словам, эти города готовят свои заявки.