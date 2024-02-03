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Олимпиада

3 февраля, 19:00

Тарасова считает, что МОК должен рассмотреть вопрос об отстранении США после авиаударов по Сирии и Ираку

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен рассмотреть вопрос об отстранении американских спортсменов после авиаударов США по границе Сирии и Ирака.

«МОК должен рассмотреть этот случай с США так же, как сделали раньше с нами. Для всех стран должно быть одно и то же правило», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Татьяна Тарасова
МОК
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