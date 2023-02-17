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Губерниев: «Высказывание Плющенко о нейтральном флаге — позитивный момент, но решать будет МОК»

Сергей Разин
корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о возможном выступлении россиян под нейтральным флагом на Олимпиаде.

«Моя позиция полностью совпадает с мнением Евгения о нейтральном флаге на Олимпиаде, согласен с ним. Я в принципе являюсь апологетом того, что спортсмены должны так или иначе выступать. Если не будет невыполнимых условий, то, конечно, нам надо ехать под нейтральным флагом. Тем более что мы три последние Олимпиады в таком статусе и выступали. Я тут криминала никакого не вижу. Хотя, конечно, очень обидно, что мы будем без флага и гимна. Но тем не менее — если возможность выступать будет, то надо ехать. Однако сейчас, к сожалению, такой вопрос не стоит, на данный момент противодействие очень большое.

Хорошо ли, что Плющенко высказался за выступление россиян под нейтральным флагом? С одной стороны, это позитивный момент, с другой — я и Плющенко можем выражаться за, а Йоханнс Бе, например, против. Все равно решать будет МОК, без оглядок на Плющенко, Йоханесса Бе и так далее", — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Евгений Плющенко. Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно»

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

15 февраля в МОК призвали власти стран, выступающих против участия России в Играх-2024, не ущемлять права человека и добавили, что правительства не должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-vy-skazy-vanie-plyushhenko-o-nejtral-nom-flage-pozitivny-j-moment-no-reshat-budet-mok/
Дмитрий Губерниев
Евгений Плющенко
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