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Сегодня, 15:39

МОК призвал власти бойкотирующих Олимпиаду из-за России стран учитывать права человека

Виталий Косик
Корреспондент
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Штаб-квартира МОК.
Фото Global Look Press

В МОК заявили, что Национальные олимпийские комитеты стран, выступающие против участия России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не затрагивают в своих заявлениях ущемление прав человека.

«Были некоторые заявления, выражающие обеспокоенность, в частности, от стран Балтии и некоторых других. К сожалению, они не затронули проблему соблюдения прав человека. Там у нас нет ответа. Тем не менее мы должны серьезно принять их во внимание. В конце концов, правительства не должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях, потому что это положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм в том виде, какими мы их знаем. Мы все это учитываем. Мы ищем решение, которое соответствует миссии спорта, заключающейся в объединении, а не в содействии усилению конфронтации или эскалации», — написано в заявлении.

Ранее глава МОК Томас Бах уже обращался к странам, которые намерены бойкотировать Олимпиаду-2024.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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