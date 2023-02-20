Источник: три десятка стран направили в МОК возражения против участия россиян в Олимпиаде-2024

Около 30 стран направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом объяснить определение нейтралитета по отношению к спортсменам из России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

«У нас сохраняется обеспокоенность насчет того, насколько допустимо участие спортсменов из России и Белоруссии в олимпийских состязаниях в нейтральном статусе — с условием МОК не идентифицировать себя с конкретной страной — в ситуации, когда они получают прямую финансовую поддержку от своих стран, в отличие, например, от профессиональных теннисистов», — говорится в тексте письма.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.