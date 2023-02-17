Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:53

Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российские спортсмены должны пользоваться возможностью выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно. Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться. Все и так прекрасно будут знать, какую страну представляют российские спортсмены», — сказал Плющенко РИА Новости.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

15 февраля в МОК призвали власти стран, выступающих против участия России в Играх-2024, не ущемлять права человека и добавили, что правительства не должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях.

Евгений Плющенко. Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?

Источник: https://rsport.ria.ru/20230217/plyuschenko-1852587252.html
Евгений Плющенко
9
1
Читайте также
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
World Athletics назвала даты изучения вопроса допуска россиян к турнирам
В Чехии создадут экспертную группу для подготовки документов по недопуску России на Олимпиаду-2024
Министр спорта Польши пригрозил МОК бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян
Латыпов — о предложениях МОК по возвращению россиян: «Сейчас эти разговоры — просто пыль»
FIS анонсировала ЧМ по лыжным видам видеороликом с участием российских спортсменов
«Страны Балтии не принимают во внимание права человека». МОК отбивается от критики из-за своей позиции по России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мишина — о Туктамышевой: «Лиза очень доброжелательная по отношению к другим, и к ней все уважительно относятся»

Медведева считает, что Валиева может успешно выступать еще не один сезон
Новости
RSS RSS
Все новости