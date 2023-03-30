Дмитрий Васильев считает, что Томас Бах разрушил олимпийское движение

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заяил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах разрушил олимпийское движение, позволив политике влиять на спорт.

«Мы видим призывы, в частности, норвежских биатлонистов, не допускать наших спортсменов, даже тех, кто не имеют никакого отношения к СВО, — цитирует ТАСС Васильева. — За это спасибо нужно сказать как раз Томасу Баху, который все разрушил. Спортсмены должны соревноваться, а не высказываться на политические темы. В этот процесс их вовлек именно он, чем и разрушил основополагающий олимпийский тезис о том, что спорт должен находиться вне политики. Теннис и заокеанский хоккей — исключительно коммерческие виды спорта, главным там являются деньги. — Они существуют вне рамок олимпийского движения, которого уже и нет — господин Томас Бах его разрушил».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.