Гимнаст Голоцуцков — о заявлениях главы МОК Баха: «Такая схема была в 90-х»

Трехкратный чемпион Европы по спортивной гимнастике, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Антон Голоцуцков рассказал, что думает о последних заявлениях президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Такая схема была в 90-х, называлась «вилка», такая двухходовка. С Бахом — то же самое абсолютно, ничего придумывать не надо, все давным-давно придумано, и все это в 90-е активно практиковалось. Конечно, он пытается и рыбку съесть, и покататься», — сказал Голоцуцков «Газете.Ru».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.