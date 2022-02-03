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Фаткулина: «Нести флаг — это приз за все мои страдания перед Пхенчханом»

Фаткулина рассказала о своем отношении к роли знаменосца сборной России на открытии Олимпиады в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Ольга Фаткулина.
Фото Getty Images

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о том, как понесет флаг Олимпийского комитета России завтра на церемонии открытия Игр в Пекине вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым.

— Мечтать пронести флаг на церемонии открытия я стала еще на Олимпиаде в Сочи, — рассказала Фаткулина. — Но что эта мечта может сбыться, особенно даже не думала. Это было примерно как иметь домик у моря, или что-то в этом духе... Когда в Пекине я узнала, что меня утвердили, была так счастлива! До сих пор не могу перестать улыбаться.

— Это можно считать реваншем за Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, куда вас не пригласил Международный олимпийский комитет? А теперь вы понесете флаг своего комитета!

— Конечно! Меня же не только не пригласили в Пхенчхан, меня отстранили, забрали медаль, обвинили в том, чего не было на самом деле! А теперь я понесу флаг... Это бальзам на душу, настоящий приз за все мои страдания.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится завтра, 4 февраля. Начало — в 15.00 (мск).

Полностью интервью Ольги Фаткулиной читайте скоро на сайте «СЭ»

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Ольга Фаткулина
ОКР
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