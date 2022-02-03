Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о том, как понесет флаг Олимпийского комитета России завтра на церемонии открытия Игр в Пекине вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым.

— Мечтать пронести флаг на церемонии открытия я стала еще на Олимпиаде в Сочи, — рассказала Фаткулина. — Но что эта мечта может сбыться, особенно даже не думала. Это было примерно как иметь домик у моря, или что-то в этом духе... Когда в Пекине я узнала, что меня утвердили, была так счастлива! До сих пор не могу перестать улыбаться.

— Это можно считать реваншем за Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, куда вас не пригласил Международный олимпийский комитет? А теперь вы понесете флаг своего комитета!

— Конечно! Меня же не только не пригласили в Пхенчхан, меня отстранили, забрали медаль, обвинили в том, чего не было на самом деле! А теперь я понесу флаг... Это бальзам на душу, настоящий приз за все мои страдания.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится завтра, 4 февраля. Начало — в 15.00 (мск).

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