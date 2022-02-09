Только одна российская сноубордистка из четырех вышла в четвертьфинал Олимпиады в борд-кроссе

Александра Паршина стала единственной российской сноубордисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал Олимпиады в борд-кроссе.

В своем заезде в 1/8 финала Паршина заняла второе место и квалифицировалась в следующую стадию. Екатерина Локтева-Загорская финишировала последней в своем заезде, Кристина Пауль стала третьей.

Ранее еще одна россиянка — Мария Васильцова также не смогла пробиться в четвертьфинал Олимпиады.

Четвертьфинал в борд-кроссе у женщин пройдет сегодня, 9 февраля, начало запланировано на 10.07 (мск). Александра Паршина выступит в третьем заезде, вместе с ней на старт выйдут Мериета Один (Канада), Джулия Перейра де Соуза Мабиле (Франция) и Катерина Капрано (Италия).