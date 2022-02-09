Олимпиада
Пекин-2022
Сноуборд
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Сноуборд

Сегодня, 09:58

Только одна российская сноубордистка из четырех вышла в четвертьфинал Олимпиады в борд-кроссе

Иван Торопцев
Корреспондент

Александра Паршина стала единственной российской сноубордисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал Олимпиады в борд-кроссе.

В своем заезде в 1/8 финала Паршина заняла второе место и квалифицировалась в следующую стадию. Екатерина Локтева-Загорская финишировала последней в своем заезде, Кристина Пауль стала третьей.

Ранее еще одна россиянка — Мария Васильцова также не смогла пробиться в четвертьфинал Олимпиады.

Четвертьфинал в борд-кроссе у женщин пройдет сегодня, 9 февраля, начало запланировано на 10.07 (мск). Александра Паршина выступит в третьем заезде, вместе с ней на старт выйдут Мериета Один (Канада), Джулия Перейра де Соуза Мабиле (Франция) и Катерина Капрано (Италия).

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: российские фигуристы попали в скандал из-за допинг-теста? Онлайн-трансляция 9 февраля

Олимпиада
Сборная России по сноуборду
Сноуборд
1
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Российских фигуристов лишат золота в команднике? Что об этом известно
Стал известен состав сборной Швейцарии по хоккею на матч против России на Олимпиаде в Пекине
«Зачем поднимать вой и истерику?». Бестемьянова — о сомнительном допинг тесте российского фигуриста
Россия — Швейцария: Федотов в воротах, Шипачев и Гусев в первом звене, Плотников вне заявки
Депутат Госдумы Милонов отреагировал на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде
Навка отреагировала на скандал с российскими фигуристами на Олимпиаде: «На сердце камень. Надеюсь, что все это окажется дурным сном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская сноубордистка Васильцова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в борд-кроссе

Олимпиада-2022, сноуборд, женщины: расписание соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости