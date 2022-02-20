Тренер по лыжным гонкам Бородавко рассказал, что думает об Этери Тутберидзе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что думает о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

— Знаем, что вы ищущий специалист. Насколько вам интересна как тренер Этери Тутберидзе?

— Она — выдающийся специалист. У нее есть своя методика воспитания чемпионов, которую никто в мире повторить не может. И у многих такая зависть, что зубы скрепят от бессилия. Она — лучшая в мире.

— Ее критикуют за то, что она работает с детьми. Никого не хватает даже на две Олимпиады.

— А никто и этого сделать не может! Как говорят в Макдональдсе? Свободная касса? Пожалуйста, выходите! Делайте! Это же просто критиканство. От собственного бессилия люди ищут какие-то оправдания происходящего. Но я снимаю перед Тутберидзе шляпу. Величайший тренер с уникальной методикой.

Сколько чемпионок она воспитала? Разные по своим данным спортсменки достигают высочайшего уровня. Пять четверных — это как?! Далеко не все мужчины на такое способны. А ее девочки прыгают.

Что же до возраста, то фигурное катание — такой вид спорта. Недолговечный. Там серьезнейшие нагрузки, очень жесткие приземления с большой высоты, из-за которых вытекают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Специфика вида такова, что пик спортсмена очень короткий. И только непосвященные люди могут ругать за это Тутберидзе. Она решает самые высокие цели и требования в ее группе высокие. Невозможно играть в куклы, а потом прыгать четверные.