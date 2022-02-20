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Сегодня, 08:59

Бородавко рассказал, пойдет ли вместе с Большуновым на закрытие Олимпиады в Пекине

Владимир Иванов
Обозреватель

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, пойдет ли на церемонию закрытия Олимпиады в Пекине вместе с Александром Большуновым.

— Вы хотя бы на закрытие с Большуновым пойдете? Все-таки ваш ученик.

— Не уверен. Надо думать про будущие этапы Кубка мира, какие-то организационные моменты.

— То есть про Олимпийские игры в Пекине вы уже забыли?

— Да. Такова жизнь. Тренерам нельзя спать на лаврах. Тонус теряется быстро.

— Легендарный прыгун тройным Виктор Санеев после каждой победы на Олимпиаде — а у него их было три — снимал золотую медаль и надевал значок КМС. Давал себе только один день, а потом начинал сначала.

— Все спортсмены празднуют золотые медали — это нормально. Другое дело, что у некоторых в мозгах после этого появляется какой-то пафос, нехорошие нотки. У таких атлетов один путь — вниз. Единственный способ — забывать про свои победы. Это дорога великих. Достиг чего-то — ставь новую цель.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине состоится сегодня, 20 февраля, начало — в 15.00 (мск). Александр Большунов, который завоевал три золотых медали на Играх в Китае, станет знаменосцем сборной России.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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