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Сегодня, 10:25

Йохауг о победе в марафоне: «Это была моя последняя гонка на Олимпийских играх, я старалась наслаждаться каждой минутой»

Норвежская лыжница Йохауг сообщила, что провела последнюю Олимпиаду в карьере
Иван Торопцев
Корреспондент

Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в женском марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Это очень эмоциональный момент. Я не хочу, чтобы мое путешествие в лыжах заканчивалось, но у всего есть конец. Это была моя последняя гонка на Олимпийских играх, я старалась насладиться каждой минутой на трассе. Что насчет будущей карьеры? Пока еще не знаю. В любом случае, уже здорово взять три золота и выиграть последнюю гонку на Играх.

Моя длинная карьера подходит к концу. Это моя последняя Олимпиада, я мечтала выиграть три золота в личных гонках, и сегодня эта мечта сбылась», — приводит NRK слова Йохауг.

На Олимпиаде в Пекине Йохауг завоевала три золотых медали: в скиатлоне, гонке на 10 километров классическим стилем и марафоне. 33-летняя норвежка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой — до этого она выигрывала золото в эстафете на Играх-2010 в Ванкувере.

Источник: https://www.nrk.no/sport/johaug-avsluttet-ol-karrieren-med-suverent-gull-1.15862162
Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Тереза Йохауг
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