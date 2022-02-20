Йохауг о победе в марафоне: «Это была моя последняя гонка на Олимпийских играх, я старалась наслаждаться каждой минутой»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в женском марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Это очень эмоциональный момент. Я не хочу, чтобы мое путешествие в лыжах заканчивалось, но у всего есть конец. Это была моя последняя гонка на Олимпийских играх, я старалась насладиться каждой минутой на трассе. Что насчет будущей карьеры? Пока еще не знаю. В любом случае, уже здорово взять три золота и выиграть последнюю гонку на Играх.



Моя длинная карьера подходит к концу. Это моя последняя Олимпиада, я мечтала выиграть три золота в личных гонках, и сегодня эта мечта сбылась», — приводит NRK слова Йохауг.

На Олимпиаде в Пекине Йохауг завоевала три золотых медали: в скиатлоне, гонке на 10 километров классическим стилем и марафоне. 33-летняя норвежка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой — до этого она выигрывала золото в эстафете на Играх-2010 в Ванкувере.