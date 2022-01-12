Сборные России по бобслею и скелетону отправятся на Олимпиаду в Пекине 31 января

Представитель Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал, когда национальные команды отправятся в Пекин для участия в зимних Играх.

«Вылет из Москвы в Пекин сборных страны по бобслею и скелетону запланирован на 31 января, летим чартером вместе с другими российскими олимпийцами», — цитирует Пархоменко ТАСС.

Окончательный состав команд России по бобслею и скелетону будет определен по итогам заключительного этапа Кубка мира, который завершится 16 января.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.