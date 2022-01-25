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Сегодня, 19:11

Скелетонист Трегубов — о коронавирусе: «5 дней на нервах из-за этого»

Скелетонист Трегубов рассказал о положительном тесте на коронавирус перед Олимпиадой
Артем Бухаев
Корреспондент
Никита Трегубов.
Фото Instagram

Серебряный призер Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья перед началом зимней Олимпиады в Пекине.

«Я не нахожусь под наблюдением врачей, — сказал Трегубов «СЭ». — Получилась такая ситуация, что я сам снял квартиру. Сдаю тесты, ищу варианты и борюсь за попадание на Олимпиаду. Я болею, практически, бессимптомно. Соревнования еще нескоро. Я надеюсь, что у меня есть шансы попасть, если меня не снимут. До моих соревнований еще долго. Можно вылететь любого числа — главное сдать два отрицательных теста до Китая».

Ранее стало известно, что Трегубов сдал два положительных теста перед началом Олимпиады.

«Насколько мне известно, важно еще будет 7 дней карантина пересидеть в Китае. Я жду информацию от руководства. Уже 5 дней на нервах из-за этого. Никто не знает, что делать. Сегодня сдал тест, завтра буду еще один сдавать в обед. Может, все поменяется. Но я не знаю, какое решение по мне примет руководство. Могут провести замену, даже если будет отрицательный тест», — добавил Трегубов.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.

Олимпиада
Никита Трегубов
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