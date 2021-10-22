Они пролетели мимо Олимпиады в своих командах. Но теперь пробиваются на Игры вместе

Удивительная история дуэта Анны Сидоровой и Алексея Тимофеева, которые выиграли национальный отбор в дисциплине микст-дабл и теперь будут биться за право выступать на Олимпийских играх в Пекине.

Вообще, микст-дабл — супердраматичная для России дисциплина. Четыре года назад в Пхенчхане здесь блистали Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким. Их сравнивали с Бондом и его девушкой, а вскоре лишили бронзы Игр за положительную допинг-пробу у партнера. Откуда взялся мельдоний в организме Крушельницкого — до сих пор загадка. Но про смешанные дуэты в керлинге с тех пор слышали даже домохозяйки.

И вот приближается следующая Олимпиада, а с ней — и новая драма. Анна Сидорова и Алексей Тимофеев в недавнем прошлом — скипы соответственно женской и мужской команд, которые играли за Россию на международной арене. Все опрокинулось буквально в прошлом сезоне. У женщин в статусе первого номера окончательно закрепился коллектив Алины Ковалевой, а мужчины сенсационно отобрались на Олимпиаду со скипом Сергеем Глуховым.

Так Сидорова и Тимофеев остались за бортом. И неожиданно решили объединиться, чтобы вместе попробовать отобраться на Олимпиаду уже в микст-дабле. Хотя всерьез до олимпийского сезона никогда в этой дисциплине не играли!

Раньше свипом не занимались

— Как вообще родилась идея играть вместе с Сидоровой? — вопрос Алексею Тимофееву.

— Так получилось, что мы оба не попали в основные составы в классическом керлинге. И просто так решили сыграть вместе пару турниров. Потом нам предложили поучаствовать в отборе среди смешанных пар, и мы решили попробовать. Почему нет? Все-таки это последний шанс для нас попасть на Олимпиаду.

— Сложно было так экстренно осваивать новую дисциплину?

— В принципе, основа тут та же, что и в классическом керлинге, но есть нюансы. Например, мы оба скипы, то есть свипом (натиранием льда. — Прим. «СЭ») раньше не занимались. Друг к другу тоже нужно было привыкнуть.

— Это, наверное, было непросто, учитывая, что вы оба лидеры, капитаны?

— Это правда, определенные проблемы были. У каждого ведь свой стиль, свое понимание игры. Но мы много разговаривали, обсуждали все сложные моменты. Постепенно научились принимать совместные решения.

— Аня живет в Москве, вы — в Санкт-Петербурге. Как вы тренируетесь?

— В основном по отдельности, каждый в своем городе. Встречались на турнирах, плюс были два совместных сбора. Сильнее всего нам не хватает игровой практики, поэтому при любой возможности стараемся именно играть.

— Победа в национальном отборе в Кисловодске — это сенсация?

— Я, конечно, верил, что мы можем выиграть. Но учитывая, что у соперников гораздо больше опыта в этой дисциплине, наверное, это было неожиданно.

Может, это будет первая и последняя Олимпиада в карьере

— Вы лучшие в России. Как теперь вам с Сидоровой пробиваться на Олимпиаду?

— С 5 по 9 декабря в Амстердаме пройдет квалификационный отбор. Восемь команд на Игры уже отобраны, остаются два вакантных места. На них на финальном отборе будут претендовать 14 команд, включая нас.

— Может, если бы вы с Анной объединили усилия раньше, сейчас бы уже имели лицензию и спокойно готовились к Олимпиаде?

— Может быть, да. Но назад уже ничего не вернуть.

— Это уникальная история, когда два сильных игрока в классический керлинг образуют сильный микст-дуэт?

— Для России — да, в мире такие примеры есть. Как показала практика, это вполне реальный вариант, и сильные игроки в классический керлинг вполне могут соединиться и выиграть что угодно, вплоть до чемпионата мира.

— В отличие от Анны, вы никогда еще не были на Олимпиаде. Это мечта?

— Конечно. Все-таки у меня уже возраст, может, это будет первая и последняя Олимпиада в моей карьере. Не загадываю на будущее, но попасть в Пекин и посмотреть изнутри, что же такое Олимпийские игры, очень хочется. Ну, и выиграть медаль, конечно, тоже.