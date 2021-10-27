На Олимпиаде в Пекине отменили обнимашки и рукопожатия. Антиваксеров посадят в карантин
Украинская делегация на Олимпийских играх в Пекине теперь может быть спокойна: спортсменам нельзя не только целоваться и заниматься сексом, но даже обниматься и пожимать друг другу руки. Ситуация, как в Токио, когда прыгуньи в высоту россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих тепло поздравили друг друга, что потом вызвало бурю возмущения в соцсетях по политическим причинам, будет исключена.
По новым правилам, Ласицкене и Магучих (как и любые другие спортсмены) не должны приближаться друг к другу ближе чем на два метра. Любые варианты физического контакта, даже банальное «дай пять» или рукопожатие, запрещены. В том числе — на пьедестале (во всяком случае, ни о каких исключениях в плейбуке речи не идет).
Маску с котиком нужно будет согласовывать
Вообще, инструкций к пекинской Олимпиаде ждали с опаской. По слухам, китайцы собрались переплюнуть в строгости антиковидных мер даже дотошных японцев — организаторов Олимпийских игр-2020. И в некоторых деталях им действительно это удалось. Вот лишь несколько примеров:
— в Токио во избежание секса между участниками Игр поставили в Олимпийской деревне картонные кровати — в Пекине секс попытались исключить вообще, так как нельзя ни к кому приближаться ближе чем на метр и дотрагиваться до других людей (исключение сделано только для паралимпийцев, которым нужна посторонняя помощь);
— в Токио можно было свободно перемещаться по городу по истечении двухнедельного карантина — в Пекине участники и гости обязаны оставаться в пределах «пузыря» все время Игр. Если кому-то понадобится общественный транспорт, он может находиться только в специально отведенном вагоне.
Есть еще забавная деталь. В случае положительного теста на COVID-19, но при отсутствии заметных симптомов японцы изолировали заболевшего в гостинице. Китайцы подготовили «специальные места проживания». По условиям — определенные часы посещения, круглосуточное видеонаблюдение и принудительное нахождение — они больше всего напоминают тюрьмы. Только с хорошим вайфаем и шансом оттуда выйти. А еще там будет «психологическое сопровождение» — похоже, оно многим пригодится.
Китайцы необыкновенно предусмотрительны, подумали даже о мелочах — различных изображениях на медицинских масках. Помните, в Токио пловцу Евгению Рылову сначала запретили выходить на награждение в маске с котиком, а потом она стала мемом во всех соцсетях?
Так вот теперь, чтобы выделиться маской с котиком, Шреком или любым другим изображением, нужно будет заранее получить специальное одобрение у МОК. Это касается всех, но россиян, которые, напомним, по-прежнему будут выступать в Пекине без флага и национальной символики, в особенности.
Привитые могут обойтись без карантина
Больше всего волнений у спортсменов вызывала необходимость карантина и вакцинации. Пока все выглядит вполне разумно: привитые участники Игр от необходимости проходить жесткий карантин избавлены и могут сразу приступать к тренировкам и соревнованиям. Всем остальным нужно будет провести в изоляции 21 день.
При этом российская вакцина «Спутник V» входит в число признанных оргкомитетом. Там, в принципе, достаточно официального признания в собственной стране. Придираться к сертификатам производителей вакцин китайцы вряд ли будут. И готовы вместе с МОК даже оказать содействие тем, кому на родине вдруг не досталось вакцины.
В целом правила выглядят похоже на те, что будут применены на теннисном турнире Australian Open. Там, по одним данным, непривитым игрокам предстоит провести 14 дней на строгом карантине в гостиничном номере. А по другим, им вообще не дадут визы для въезда в страну. И тогда турнир может потерять даже абсолютную звезду Новака Джоковича, который не раз высказывался против обязательной вакцинации.
Китайцы, конечно, не могут себе позволить вообще не пустить в страну антиваксеров. Тут уже вмешается МОК. Но 21 день строгого карантина накануне Олимпиады — это почти гарантия спортивного провала. Сложно себе представить, кто на такое решится. Так что всем российским зимникам, кто еще этого не сделал, нужно срочно занимать очередь на укол.
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