Лидер сборной Семен Елистратов рассказал, как изнутри выглядит этап Кубка мира в Пекин.

Семен Елистратов

Родился 3 мая 1990 года в Уфе

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, бронзовый призер Пхенчхана-2018 на 1500 м

Чемпион мира-2015

14-кратный чемпион Европы

Личный тренер — Андрей Максимов

После того как в декабре 2019-го произошла вспышка ковида, Китай полностью закрыли. Меры, предпринятые там, — одни из самых жестких в мире. Какие-то страны давно рады туристам, какие-то принимают только вакцинированных, а вот в Китае уже два года настоящий железный занавес. Даже именитые тренеры, которые едут туда готовить команды к домашней Олимпиаде, вынуждены сначала получать специальное разрешение, а по приезде сидеть три недели карантина в номере. Исключений не делают ни для кого, включая, например, босса биатлонистов Оле-Эйнара Бьорндалена.

Из страны были перенесены все международные соревнования, начиная с зимнего чемпионата мира по легкой атлетике и летней универсиады и заканчивая тестовыми предолимпийскими турнирами. Последнее — нонсенс. Прежде не было случаев, чтобы лыжники и биатлонисты приехали на главный старт четырехлетия без предварительного апробирования трасс. Но китайцы эти аргументы даже слушать не стали.

Если бы не Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022-го, изоляция могла бы затянуться на годы. Однако турнир состоится. И организаторы вынуждены приоткрывать ворота. Прежде всего потому, что им самим нужно обкатать механизм «большого пузыря». Сначала на обкатку олимпийского трека были допущены скелетонисты и бобслеисты, а теперь и вовсе стартовали первые за два года соревнования — этап Кубка мира по шорт-треку.

Меры

— Было ощущение, что аэропорт открыли только ради нас, — рассказывает лидер сборной, олимпийский чемпион Сочи Семен Елистратов. — Никого, кроме спортсменов! Люди на паспортном контроле были не просто в масках, но и в костюмах. Зато прошли все процедуры очень быстро. Самое интересное, что мы даже из аэропорта не вышли — прямо в терминале нас ждал автобус. Организовано все очень четко.

Но ограничений много. Маску нельзя снимать в принципе. Только в номере. Гулять мы можем только на приотельной территории. Живем в самом Пекине, но выйти в город — нельзя. В отеле исключительно те, кто приехал на Кубок мира. До арены нам всего три минуты пешком. Но так как выходить запрещено, добираемся строго на автобусе.

Тесты каждый день. Берут мазок из горла.

Такое ощущение, что все китайцы ходят с запасом масок. Потому что как только они видят кого-то без нее — тут же бегут и вручают новую. Ни одного местного без масок не встречал. У нас отношение к этому куда более халатное. Не знаю, по всей стране у них так или это только на время Кубка мира.

Виктор Ан

В прошлом году Кубка мира из-за пандемии не было. Скучал даже не столько по соревнованиям, сколько по ребятам. Я ведь со многими тренировался — с теми же голландцами, венграми. У меня тут большой круг общения, и этой атмосферы не хватало. Благо в отеле мы можем спокойно контактировать, не запрещено даже в номера друг к другу ходить.

Виктора Ана вижу почти каждый день. Поздоровались с ним на катке, я пошутил, что он набрал лишку. Посмеялись. На этом пока все. На арене очень много людей, и в этой сумбурной атмосфере нормально не поговорить.

Думаю, сборная Китая, в которой он работает, ударно выступит на этом этапе Кубке мира. Им важно показать себя дома перед Олимпиадой. В четверг у нас была квалификация на 1500 м, и уже там они показали очень достойные секунды. Виктор, насколько я понимаю, в основном работает с девочками. Выкатывает их. Практически играющий тренер. С таким спарринг-партнером команда хочешь не хочешь будет расти.

Олимпиада

Впереди у нас четыре этапа Кубка мира. Они же — отбор на Олимпийские игры. Понятно, что все самое главное будет в Пекине в феврале, но важно еще попасть туда. Мне еще ничего не гарантировано. Медали с прошлых чемпионатов мира и Европы не в счет. Нужно набирать рейтинг. Но эта неизвестность не давит. Когда подхожу к зеркалу, могу сказать, что абсолютно честен перед собой. Это главное.

Совру, если начну рассказывать, что не думаю об олимпийской медали. Конечно же, мне хочется быть на пьедестале. Как и любому спортсмену. Иначе зачем столько тренироваться? Все мы хотим. А вот у кого получится — покажут уже Олимпийские игры.

Мыслей заканчивать после Пекина нет. Надеюсь, мой спортивный кредит доверия не исчерпан. И я хотел бы побегать еще. При грамотном подходе и хорошем восстановлении, думаю, лет до 35 показывать достойные результаты точно реально.

Состав сборной России на азиатские этапы Кубка мира

Мужчины. Семен Елистратов, Даниил Ейбог, Владимир Балбеков, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян.

Женщины. Софья Просвирнова, Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Евгения Захарова, Вера Рассказова.

Календарь международного сезона в шорт-треке

Кубок мира

21-24 октября. Пекин, Китай

28-31 октября. Нагоя, Япония

18-21 ноября. Дебрецен, Венгрия

25-28 ноября. Дордрехт, Нидерланды

14-16 января. Чемпионат Европы. Дрезден, Германия

18-20 марта. Чемпионат мира. Монреаль, Канада