Интервью с опытной спортсменкой.

Нкеирука Езех (или просто Кира) — едва ли не самая опытная и известная российская керлингистка из действующих. В сборной России она с середины нулевых и застала самые разные стадии развития российского керлинга. От периода, когда этот вид спорта был интересен единицам, а для россиян успехом был факт попадания на ЧЕ или ЧМ, до трансляций матчей на всю страну и обиды после поражения в финале чемпионата мира. Кира Езех с подругами по команде Анны Сидоровой и ковала главную славу российскому керлингу — именно ее сборная выиграла первые серьезные награды и заставила заговорить о себе как за рубежом, так и в России.

Одно из важных последствий больших побед Сидоровой и Езех — появление ежегодного турнира в Дудинке Arctic Cup, самого северного Кубка по керлингу (да и в целом регулярного крупного международного соревнования) в мире. Сама Кира выступала в этом году на турнире в третий раз, но в первый — в статусе игрока команды дабл-микст. Два года назад она решила резко перезапустить свою карьеру и перешла из классического керлинга в смешанные пары, где выступает по два человека в команде — мужчина и женщина. С партнером Алексеем Стукальским — скипом сборной России времен Олимпиады-2014 в Сочи на заполярном Кубке Езех заняла шестое место, но в целом пара — одна из самых перспективных в мире. «СЭ» встретился в Дудинке со спортсменкой и поговорил о стереотипах в керлинге, различиях между классическим керлингом и дабл-микстом и параллелях между семейной жизнью и взаимоотношениями в спортивных парах.

Был настрой показать себя на Arctic Cup, но не получилось

— Какие у вас впечатления от Дудинки?

— Я здесь уже в третий раз. Интересное место, редко получается путешествовать по России, здорово оказаться в таких необычных городах.

— По миру много путешествовали?

— Достаточно.

— Это самое необычное место в вашей жизни? Все-таки Норильск — это самый северный крупный город в мире.

— Точно самая северная точка на моей карте путешествий. Я была разве что в небольшом шведском городе Эрншёльдсвик на чемпионате Европы, но он южнее Норильска. Мы застали там полярную ночь, но два часа было светло.

— Какое у вас самое любимое место из тех, где удалось побывать?

— Не могу выделить что-то конкретное, мне все города, где я была, нравятся. С каждым связаны свои эмоции, впечатления.

— Вы не самым успешным образом выступили на этом турнире. Это связано с тем, что вы долго не выступали вместе, пока у партнера была травма?

— Нет, не думаю, что в этом дело. Просто какие-то матчи не получились. Мы проиграли с минимальным счетом, была возможность и выиграть. Не получилось.

— Какой у вас был настрой на Arctic Cup?

— У нас на каждый турнир самый серьезный настрой, желание показать свою лучшую игру и занять как можно более высокое место.

Тренеры поступили логично, что не отправили меня на чемпионат мира

— На чемпионат России этого года вы ездили с другим партнером, поскольку Алексей не мог играть из-за травмы. Такое решение приняли, чтобы поддерживать игровую практику?

— Конечно. Чемпионат России проходит раз в год, и терять возможность выступить на нем не стоит. Это обязательно.

— При этом вы его выиграли — впервые в карьере в дисциплине дабл-микст. Но на главные старты поехала другая российская пара — Анастасия Москалева и Александр Еремин. У вас желания выступить на чемпионате мира не было?

— Решение, кого отправить на чемпионат мира, принимает тренерский совет. Я отношения к этому не имею. Я выиграла чемпионат России, но дальнейшая судьба спортсменов не в моих руках.

— То есть обиды у вас на тренеров, что они оставили вас дома, нет?

— Все нормально, это было логичное решение. В пандемийный год не было никаких международных турниров, сложно было оценить уровень спортсменов. Отправили единственную пару, которая уже была в сборной и ездила на ЧМ. Я его понимаю.

— Какие у вас взаимоотношения с другими керлингистами? Ведь место в сборной одно, и вы все на него претендуете...

— Да, конечно, мы соперники. Но это только спортивная конкуренция. В жизни общение есть, проблем с этим не возникает. Не скажу, что мы часто общаемся и тем более что мы все друзья. Было бы лукавством так говорить. Но общаться — общаемся.

— Вы с партнером оба пришли из большого керлинга, где достигли высоких результатов. Как сейчас удается выстраивать взаимопонимание? Наверняка амбиции есть как у вас, так и у Алексея.

— Все решения в классическом керлинге принимает скип. В дабл-миксте открытый диалог, разве что небольшое преимущество у того, кто выполняет бросок. Если есть похожие варианты, но бросающему нравится больше один конкретный, то выбирается он. Конечно, бывают и разногласия, но до конфликта не доходит. Аргументируем, обсуждаем и приходим к общему знаменателю. Как обычные коллеги, не должно быть конфликтов на этой почве.

— В дабл-миксте нет скипа?

— Скипа нет, но есть человек, который ведет игру. Это заметно. Но обсуждение с партнером — обязательно.

— Алина Ковалева говорила, что у нее в паре с Сергеем Глуховым за решения и тактику отвечает она сама, а за свип — партнер. За счет того, что мужчина все равно сильнее в плане физических возможностей. У вас в паре такая же история, это повсеместно?

— Возможно, это и так, хотя со стороны пара Ковалева с Глуховым выглядела равнозначной. Они оба обсуждали свои действия, и Сергей очень активно включался. Даже порой слишком активное. Но в целом мысль верная, мужчина больше свипует. Чистая физиология, мужчина в этом плане лучше действует.

С Анной Сидоровой мы могли брать медаль в Сочи, но не хватало опыта

— Как вы приняли решение перейти в дабл-микст?

— Сложно сказать, было много сопутствующих причин. Как-то так получилось. В конце сезона обдумала все и решила на следующий год перейти в дабл-микст. До этого я пробовала выступать в этой дисциплине в трех международных турнирах в Сочи. На самом деле довольно случайно: освобождалось место в одной из сборных России, и появилась возможность попробовать себя. Примерно так же на Кубке в Дудинке появилась пара Анна Сидорова — Алексей Тимофеев. Поэтому хоть и небольшой опыт, но он был, я понимала, на что иду. Опыт был, кстати, замечательный.

— В дабл-миксте для вас сейчас больше перспектив?

— Думаю, да, мы выигрываем много медалей в этой дисциплине, чемпионы мира у нас есть только в дабл-миксте. В классическом керлинге еще не побеждали ни мужчины, ни женщины. Еще есть смешанный керлинг, но это не олимпийская дисциплина. Поэтому команда сильная, возможность показать себя есть. Будем стараться.

— Есть также мнение, что дабл-микст — это более ориентированная на телезрителя дисциплина, интересная для болельщика. Вы с этим согласны?

— Мне тоже так кажется, дабл-микст более насыщенный, быстрый. Для телевидения важно, что матчи длятся меньше по времени, нет нулевых эндов. Постоянно происходит какой-то экшен, действие. Я понимаю зрителей, которые с неохотой включают классику. Неинтересно смотреть, как команда выбивает один камень и заканчивает без камней в доме. Понятное дело, что хорошего уровня команда в камень попадет, это очевидно. Поэтому нулевые энды — частое явление для классического керлинга, но для болельщика это скука смертная. Плюс еще и по времени матчи долго растягиваются.

Дабл-микст — сконцентрированный и сжатый, к тому же интрига закручена обычно до последнего энда. Команда проигрывает в четыре-пять камней, но может за один энд отставание отыграть. А для игроков это значит, что нельзя расслабляться, матчи держат в тонусе.

— Как влияет на подход к игре меньшее количество людей на льду?

— Не думаю, что сильно. Какая разница, два человека в команде или четыре? Все равно ответственность будет на каждом. Конечно же, общение другое. К тому же в классическом керлинге команды однополые, а в дабл-миксте мужчина и женщина. С Алексеем я не буду обсуждать многие темы, которые обсуждала бы с девочками, понятное дело. Приходится, как и в жизни, выбирать темы для разговора.

— Поддерживаете связь с Анной Сидоровой?

— Конечно, за столько лет совместной игры сдружились.

— Нет обиды на то, что у вас была очень сильная команда, которая так и не реализовала до конца свой потенциал?

— Это было уже так давно, что никаких обид точно нет. Была действительно очень сильная команда, но все уже в прошлом. Насчет потенциала — не соглашусь. У нас было очень много медалей, мы самая успешная на тот момент российская команда.

— Есть мнение, что на Олимпиаде в Сочи вам не хватило уверенности в себе. Подвели нервы?

— Начнем с того, что до Игр в Сочи у нас вообще не было никаких медалей на чемпионатах мира, и говорить о том, что мы должны были выиграть в Сочи, было рискованно. Мы столкнулись с чрезмерно высокими ожиданиями. Да, мы могли взять медаль, но это было бы очень неожиданно. Немного выше наших на тот момент возможностей, поскольку у нас не было опыта игры в матчах плей-офф.

Как и мужчины вышли в этом году на чемпионате мира в полуфинал и по игре явно должны были быть в тройке. Но из-за того, что не было опыта игры в матчах на вылет, показать себя им не удалось. Так и нам в Сочи критично не хватало этого опыта. Матчи на вылет сильно отличаются от кругового турнира — гораздо больше нервов, лишних мыслей. Мальчики этот опыт сейчас получили, в дальнейшем он им тоже поможет.

— Вы тоже получили для себя ценный опыт на той Олимпиаде. Сейчас положение российского уровня заметно выше, чем в 2014 году?

— Мы планомерно развиваем свой спорт, движение вперед очевидно.

Цивилизованные мужчина и женщина при разводе расходятся мирно

— На ваш взгляд, керлинг в России может стать таким же популярным, как в Шотландии или Канаде?

— Не вижу для этого никаких препятствий.

— Что для этого нужно сделать?

— Популяризировать вид спорта. Победами, например.

— Если сравнивать керлинг с фигурным катанием, то там помимо разговоров о результатах интерес создают околоспортивные скандалы, связанные с переходами от одного тренера к другому, резкими высказываниями спортсменов и тренеров друг о друге.

— Не думаю, что это основная причина популярности фигурного катания, но явно одна из. Людям, к сожалению или счастью, такое интересно.

— Но в керлинге такое представить себе невозможно, поскольку он позиционирует себя как благородный и интеллигентный вид спорта. Это не мешает популяризации?

— Не стоит верить во все стереотипы. Не знаю, кто так позиционирует керлинг, никто так не делает. Скандалы есть везде, как и у всех в жизни. Хотя что понимать под скандалом? Сложности, нюансы во взаимоотношениях случаются. Или по крайней мере они могут быть, как и в любом другом виде спорта.

— К примеру, скандалом можно назвать следующую ситуацию — партнер в дабл-миксте меняет партнершу, переходит к другой.

— Это нельзя считать скандалом, и в Канаде такое случается регулярно, и в мире в целом. Закономерный рабочий процесс. Никто не должен друг с другом играть, если они чувствуют, что в их отношениях и игре что-то идет не так. Я бы сравнила это с разводом. Можно вообще не общаться, а можно по-человечески договориться и разойтись друзьями. Это совершенно нормально.

— Согласитесь, но последнее, по крайней мере в России, случается гораздо реже. Как правило, развод сопровождается большим количеством конфликтов.

— Нет, на мой взгляд, это не так. В моем окружении не так много людей, которые развелись, но все, что я слышу о разводах, так это о цивилизованном процессе. Два взрослых человека решили разойтись и жить самостоятельно, в этом нет ничего такого. Можно периодически продолжать общаться, искать при этом себе нового партнера по быту. В керлинге все то же самое.

— То есть вы не будете обижаться на Алексея, если он подойдет и скажет вам, что ему будет комфортнее играть вместе с условной Сидоровой?

— Нет, а почему я должна? Это его право, насильно удерживать не будешь. Мы договоримся, разойдемся совершенно спокойно. Но если что, для понимания, в сборной не мы выбираем, с кем играть, это немного не так происходит. Решает тренер. И женскую команду формирует тренер, и мужскую, и дабл-микст. В России спорт устроен немного иначе.

— Но если у вас действительно случится конфликт, вы понимаете, что вам некомфортно играть со своим партнером, — неужели нет вариантов поменяться парами?

— Варианты есть. Подходим к тренеру, объясняем ситуацию. Обсуждаем и совместно принимаем решение.

— Но в вашем конкретном случае всех все устраивает?

— Вполне.

— Какие у вас дальнейшие планы? Все-таки следующий сезон крайне важный — олимпийский.

— Не могу пока ничего сказать про планы. Какие следующие соревнования будут, тоже не знаем. Ситуация в мире непонятная и сложная. Неопределенность в спорте сохраняется.

— Но желание поехать на Олимпиаду в Пекин у вас есть?

— Российский дабл-микст пока что даже не отобрался на Игры. Предстоит квалификационный отбор, который пройдет в декабре. Нам предстоит попасть на него и уже там выиграть право поездки в Пекин. Желание, безусловно, есть. Как, думаю, у каждого игрока нашей сборной.