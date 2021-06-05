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«Два взрослых человека решили разойтись — почему они должны конфликтовать?» Керлингистка Езех — о скандалах в спорте и разводах

Рустам Имамов
Рустам Имамов
Корреспондент
Сегодня, 11:00
Нкеирука Езех. Фото Никита Успенский, -
Нкеирука Езех. Фото Никита Успенский, -
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Интервью с опытной спортсменкой.
Женская сборная России по&nbsp;керлингу.Россия уступила в финале чемпионата мира. Но на Олимпиаде наши девушки фавориты

Нкеирука Езех (или просто Кира) — едва ли не самая опытная и известная российская керлингистка из действующих. В сборной России она с середины нулевых и застала самые разные стадии развития российского керлинга. От периода, когда этот вид спорта был интересен единицам, а для россиян успехом был факт попадания на ЧЕ или ЧМ, до трансляций матчей на всю страну и обиды после поражения в финале чемпионата мира. Кира Езех с подругами по команде Анны Сидоровой и ковала главную славу российскому керлингу — именно ее сборная выиграла первые серьезные награды и заставила заговорить о себе как за рубежом, так и в России.

Одно из важных последствий больших побед Сидоровой и Езех — появление ежегодного турнира в Дудинке Arctic Cup, самого северного Кубка по керлингу (да и в целом регулярного крупного международного соревнования) в мире. Сама Кира выступала в этом году на турнире в третий раз, но в первый — в статусе игрока команды дабл-микст. Два года назад она решила резко перезапустить свою карьеру и перешла из классического керлинга в смешанные пары, где выступает по два человека в команде — мужчина и женщина. С партнером Алексеем Стукальским — скипом сборной России времен Олимпиады-2014 в Сочи на заполярном Кубке Езех заняла шестое место, но в целом пара — одна из самых перспективных в мире. «СЭ» встретился в Дудинке со спортсменкой и поговорил о стереотипах в керлинге, различиях между классическим керлингом и дабл-микстом и параллелях между семейной жизнью и взаимоотношениями в спортивных парах.

Публикация от Kira Ezekh (@nkeiruka_ezeh)

Керлинг Участники ARCTIC CURLING CUP прибыли в&nbsp;Дудинку 23&nbsp;мая 2019 года и&nbsp;наблюдают за&nbsp;выступлением местных артистов.Керлингистов отправят за полярный круг. Почему самый успешный зимний вид в стране этого года едет в Дудинку?

Был настрой показать себя на Arctic Cup, но не получилось

Какие у вас впечатления от Дудинки?

— Я здесь уже в третий раз. Интересное место, редко получается путешествовать по России, здорово оказаться в таких необычных городах.

По миру много путешествовали?

— Достаточно.

Это самое необычное место в вашей жизни? Все-таки Норильск — это самый северный крупный город в мире.

— Точно самая северная точка на моей карте путешествий. Я была разве что в небольшом шведском городе Эрншёльдсвик на чемпионате Европы, но он южнее Норильска. Мы застали там полярную ночь, но два часа было светло.

Какое у вас самое любимое место из тех, где удалось побывать?

— Не могу выделить что-то конкретное, мне все города, где я была, нравятся. С каждым связаны свои эмоции, впечатления.

Вы не самым успешным образом выступили на этом турнире. Это связано с тем, что вы долго не выступали вместе, пока у партнера была травма?

— Нет, не думаю, что в этом дело. Просто какие-то матчи не получились. Мы проиграли с минимальным счетом, была возможность и выиграть. Не получилось.

Какой у вас был настрой на Arctic Cup?

— У нас на каждый турнир самый серьезный настрой, желание показать свою лучшую игру и занять как можно более высокое место.

Тренеры поступили логично, что не отправили меня на чемпионат мира

На чемпионат России этого года вы ездили с другим партнером, поскольку Алексей не мог играть из-за травмы. Такое решение приняли, чтобы поддерживать игровую практику?

— Конечно. Чемпионат России проходит раз в год, и терять возможность выступить на нем не стоит. Это обязательно.

При этом вы его выиграли — впервые в карьере в дисциплине дабл-микст. Но на главные старты поехала другая российская пара — Анастасия Москалева и Александр Еремин. У вас желания выступить на чемпионате мира не было?

— Решение, кого отправить на чемпионат мира, принимает тренерский совет. Я отношения к этому не имею. Я выиграла чемпионат России, но дальнейшая судьба спортсменов не в моих руках.

То есть обиды у вас на тренеров, что они оставили вас дома, нет?

— Все нормально, это было логичное решение. В пандемийный год не было никаких международных турниров, сложно было оценить уровень спортсменов. Отправили единственную пару, которая уже была в сборной и ездила на ЧМ. Я его понимаю.

Какие у вас взаимоотношения с другими керлингистами? Ведь место в сборной одно, и вы все на него претендуете...

— Да, конечно, мы соперники. Но это только спортивная конкуренция. В жизни общение есть, проблем с этим не возникает. Не скажу, что мы часто общаемся и тем более что мы все друзья. Было бы лукавством так говорить. Но общаться — общаемся.

Вы с партнером оба пришли из большого керлинга, где достигли высоких результатов. Как сейчас удается выстраивать взаимопонимание? Наверняка амбиции есть как у вас, так и у Алексея.

— Все решения в классическом керлинге принимает скип. В дабл-миксте открытый диалог, разве что небольшое преимущество у того, кто выполняет бросок. Если есть похожие варианты, но бросающему нравится больше один конкретный, то выбирается он. Конечно, бывают и разногласия, но до конфликта не доходит. Аргументируем, обсуждаем и приходим к общему знаменателю. Как обычные коллеги, не должно быть конфликтов на этой почве.

В дабл-миксте нет скипа?

— Скипа нет, но есть человек, который ведет игру. Это заметно. Но обсуждение с партнером — обязательно.

— Алина Ковалева говорила, что у нее в паре с Сергеем Глуховым за решения и тактику отвечает она сама, а за свип — партнер. За счет того, что мужчина все равно сильнее в плане физических возможностей. У вас в паре такая же история, это повсеместно?

— Возможно, это и так, хотя со стороны пара Ковалева с Глуховым выглядела равнозначной. Они оба обсуждали свои действия, и Сергей очень активно включался. Даже порой слишком активное. Но в целом мысль верная, мужчина больше свипует. Чистая физиология, мужчина в этом плане лучше действует.

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С Анной Сидоровой мы могли брать медаль в Сочи, но не хватало опыта

Как вы приняли решение перейти в дабл-микст?

— Сложно сказать, было много сопутствующих причин. Как-то так получилось. В конце сезона обдумала все и решила на следующий год перейти в дабл-микст. До этого я пробовала выступать в этой дисциплине в трех международных турнирах в Сочи. На самом деле довольно случайно: освобождалось место в одной из сборных России, и появилась возможность попробовать себя. Примерно так же на Кубке в Дудинке появилась пара Анна Сидорова — Алексей Тимофеев. Поэтому хоть и небольшой опыт, но он был, я понимала, на что иду. Опыт был, кстати, замечательный.

В дабл-миксте для вас сейчас больше перспектив?

— Думаю, да, мы выигрываем много медалей в этой дисциплине, чемпионы мира у нас есть только в дабл-миксте. В классическом керлинге еще не побеждали ни мужчины, ни женщины. Еще есть смешанный керлинг, но это не олимпийская дисциплина. Поэтому команда сильная, возможность показать себя есть. Будем стараться.

Есть также мнение, что дабл-микст — это более ориентированная на телезрителя дисциплина, интересная для болельщика. Вы с этим согласны?

— Мне тоже так кажется, дабл-микст более насыщенный, быстрый. Для телевидения важно, что матчи длятся меньше по времени, нет нулевых эндов. Постоянно происходит какой-то экшен, действие. Я понимаю зрителей, которые с неохотой включают классику. Неинтересно смотреть, как команда выбивает один камень и заканчивает без камней в доме. Понятное дело, что хорошего уровня команда в камень попадет, это очевидно. Поэтому нулевые энды — частое явление для классического керлинга, но для болельщика это скука смертная. Плюс еще и по времени матчи долго растягиваются.

Дабл-микст — сконцентрированный и сжатый, к тому же интрига закручена обычно до последнего энда. Команда проигрывает в четыре-пять камней, но может за один энд отставание отыграть. А для игроков это значит, что нельзя расслабляться, матчи держат в тонусе.

Как влияет на подход к игре меньшее количество людей на льду?

— Не думаю, что сильно. Какая разница, два человека в команде или четыре? Все равно ответственность будет на каждом. Конечно же, общение другое. К тому же в классическом керлинге команды однополые, а в дабл-миксте мужчина и женщина. С Алексеем я не буду обсуждать многие темы, которые обсуждала бы с девочками, понятное дело. Приходится, как и в жизни, выбирать темы для разговора.

Поддерживаете связь с Анной Сидоровой?

— Конечно, за столько лет совместной игры сдружились.

Нет обиды на то, что у вас была очень сильная команда, которая так и не реализовала до конца свой потенциал?

— Это было уже так давно, что никаких обид точно нет. Была действительно очень сильная команда, но все уже в прошлом. Насчет потенциала — не соглашусь. У нас было очень много медалей, мы самая успешная на тот момент российская команда.

Есть мнение, что на Олимпиаде в Сочи вам не хватило уверенности в себе. Подвели нервы?

— Начнем с того, что до Игр в Сочи у нас вообще не было никаких медалей на чемпионатах мира, и говорить о том, что мы должны были выиграть в Сочи, было рискованно. Мы столкнулись с чрезмерно высокими ожиданиями. Да, мы могли взять медаль, но это было бы очень неожиданно. Немного выше наших на тот момент возможностей, поскольку у нас не было опыта игры в матчах плей-офф.

Как и мужчины вышли в этом году на чемпионате мира в полуфинал и по игре явно должны были быть в тройке. Но из-за того, что не было опыта игры в матчах на вылет, показать себя им не удалось. Так и нам в Сочи критично не хватало этого опыта. Матчи на вылет сильно отличаются от кругового турнира — гораздо больше нервов, лишних мыслей. Мальчики этот опыт сейчас получили, в дальнейшем он им тоже поможет.

Вы тоже получили для себя ценный опыт на той Олимпиаде. Сейчас положение российского уровня заметно выше, чем в 2014 году?

— Мы планомерно развиваем свой спорт, движение вперед очевидно.

Цивилизованные мужчина и женщина при разводе расходятся мирно

На ваш взгляд, керлинг в России может стать таким же популярным, как в Шотландии или Канаде?

— Не вижу для этого никаких препятствий.

Что для этого нужно сделать?

— Популяризировать вид спорта. Победами, например.

Если сравнивать керлинг с фигурным катанием, то там помимо разговоров о результатах интерес создают околоспортивные скандалы, связанные с переходами от одного тренера к другому, резкими высказываниями спортсменов и тренеров друг о друге.

— Не думаю, что это основная причина популярности фигурного катания, но явно одна из. Людям, к сожалению или счастью, такое интересно.

Но в керлинге такое представить себе невозможно, поскольку он позиционирует себя как благородный и интеллигентный вид спорта. Это не мешает популяризации?

— Не стоит верить во все стереотипы. Не знаю, кто так позиционирует керлинг, никто так не делает. Скандалы есть везде, как и у всех в жизни. Хотя что понимать под скандалом? Сложности, нюансы во взаимоотношениях случаются. Или по крайней мере они могут быть, как и в любом другом виде спорта.

К примеру, скандалом можно назвать следующую ситуацию — партнер в дабл-миксте меняет партнершу, переходит к другой.

— Это нельзя считать скандалом, и в Канаде такое случается регулярно, и в мире в целом. Закономерный рабочий процесс. Никто не должен друг с другом играть, если они чувствуют, что в их отношениях и игре что-то идет не так. Я бы сравнила это с разводом. Можно вообще не общаться, а можно по-человечески договориться и разойтись друзьями. Это совершенно нормально.

Согласитесь, но последнее, по крайней мере в России, случается гораздо реже. Как правило, развод сопровождается большим количеством конфликтов.

— Нет, на мой взгляд, это не так. В моем окружении не так много людей, которые развелись, но все, что я слышу о разводах, так это о цивилизованном процессе. Два взрослых человека решили разойтись и жить самостоятельно, в этом нет ничего такого. Можно периодически продолжать общаться, искать при этом себе нового партнера по быту. В керлинге все то же самое.

То есть вы не будете обижаться на Алексея, если он подойдет и скажет вам, что ему будет комфортнее играть вместе с условной Сидоровой?

— Нет, а почему я должна? Это его право, насильно удерживать не будешь. Мы договоримся, разойдемся совершенно спокойно. Но если что, для понимания, в сборной не мы выбираем, с кем играть, это немного не так происходит. Решает тренер. И женскую команду формирует тренер, и мужскую, и дабл-микст. В России спорт устроен немного иначе.

Людмила Прививкова.«Вернулась ради мечты об олимпийской медали». Сенсационный камбэк звезды российского керлинга

Но если у вас действительно случится конфликт, вы понимаете, что вам некомфортно играть со своим партнером, — неужели нет вариантов поменяться парами?

— Варианты есть. Подходим к тренеру, объясняем ситуацию. Обсуждаем и совместно принимаем решение.

Но в вашем конкретном случае всех все устраивает?

— Вполне.

Какие у вас дальнейшие планы? Все-таки следующий сезон крайне важный — олимпийский.

— Не могу пока ничего сказать про планы. Какие следующие соревнования будут, тоже не знаем. Ситуация в мире непонятная и сложная. Неопределенность в спорте сохраняется.

Но желание поехать на Олимпиаду в Пекин у вас есть?

— Российский дабл-микст пока что даже не отобрался на Игры. Предстоит квалификационный отбор, который пройдет в декабре. Нам предстоит попасть на него и уже там выиграть право поездки в Пекин. Желание, безусловно, есть. Как, думаю, у каждого игрока нашей сборной.

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