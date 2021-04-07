Журова уверена, что возможный бойкот США Олимпиады будет потерей для соревнований

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление пресс-секретаря государственного департамента США Неда Прайса, который сообщил, что государство обсуждает возможность бойкота Олимпиады в Пекине в 2022 году вместе с союзниками и партнерами.

«Они это обсуждали и на Играх-2008, тоже за год до Олимпиады. Все спортсмены были в шоке. Насколько я знаю, тогда вмешался президент страны и общественность, которые переубедили. Посмотрим, будут ли какие-то санкции от МОК. Конечно, отсутствие США будет потерей. Когда основной участник не приехал, то соревнование уже неполноценное. Это неправильный подход», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова отметила, что подобные случаи уже были на Олимпийских играх.

«Мы помним историю с Грузией, когда они хотели уехать с Олимпиады, но не сделали этого — МОК мог лишить их участия в играх на последующие 8 лет. Надо изучить документы, какие санкции могут быть за бойкот до приезда на соревнования. В любом случае МОК будет всячески стараться убедить страну этого не делать», — добавила Журова.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

США может бойкотировать Игры в Пекине в связи с нарушением прав уйгуров, а также жителей Внутренней Монголии и Тибета. 6 февраля сообщалось, что с инициативой бойкота Олимпиады выступила Норвегия.

(Константин Колмаков)