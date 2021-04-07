В Госдуме отреагировали на заявление США о возможном бойкоте Олимпийских игр

Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на заявление пресс-секретаря государственного департамента США Неда Прайса, который сообщил, что государство обсуждает возможность бойкота Олимпиады в Пекине (Китай) вместе с союзниками и партнерами.

«Это очередные геополитические игры. Между КНР и США длительное время идет торговая и экономическая борьба. Американцы готовы использовать все способы для того, чтобы оказывать давление на Китай. Вспомните, как многие страны до начала чемпионата мира по футболу в России призывали бойкотировать мундиаль. Крики были до последнего момента. Так и здесь.

Видимо, между КНР и США есть какие-то скрытые от общего взгляда моменты. И если это произойдет, то это будет репутационный, моральный, политический и экономический удар по Китаю. Но я думаю, что все останется на уровне угроз», — сказал Лебедев «СЭ»

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

США может бойкотировать Игры в Пекине в связи с нарушением прав уйгуров, а также жителей Внутренней Монголии и Тибета. 6 февраля сообщалось, что с инициативой бойкота Олимпиады выступила Норвегия.

(Владислав Флегонтов)