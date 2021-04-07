Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов отреагировал на заявление пресс-секретаря американского Госдепа Неда Прайса о возможном бойкоте зимней Олимпиады в Пекине-2022.

«У нас есть поговорка, которая очень не нравится феминисткам, баба с возу — кобыле легче, — сказал Милонов «СЭ». — Это их выбор. И понятно, что США со своими трансгоморептилоидами не впишутся в условия нормальной Олимпиады. У них сорокакилограммовый мужчина скажет, что он девушка, и США поставят его в женскую сборную. Безусловно, новая американская этика, построенная на целовании ботинок, будет конфликтовать с традиционным подходом к проведению Олимпиады. Видимо, США опасаются, что их спортсмены выступят плохо, поэтому и пытаются давить на Китай и партнеров. С другой стороны, не забывайте, что для них главное — это соблюдение хотелок секс-меньшинств. Никто не расстроится, если американцы не приедут. Если США считают, что они самые крутые, так пусть выходят на Олимпиаду, нализавшись ботинок».

Милонов также отметил, что США не готовы идти на сотрудничество с другими странами.

«Параноидальный, упавший в деменцию старикашка Байден разве говорил о сотрудничестве? Ни одного заявления об улучшении отношений с другими странами от него не было. В США понимают, что Байден старикан, мозг уже плохо работает. Поэтому Байден понимает только позитивную информацию — не волнуйтесь, все хорошо, пора есть кашку, пора пить таблетки. Сложные вопросы до него не доходят. США не хотят сейчас вести переговоры. Либо подчиняешься, либо изображаешь союзника, либо ты враг и иди отсюда», — добавил Милонов.

Ранее на брифинге, 6 апреля, Нед Прайс заявил, что США хотят убедить партнеров вместе с ними бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае. По его словам, «совместный бойкот» главного спортивного мероприятия года «будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

(Артем Бухаев)