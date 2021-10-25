В олимпийских деревнях Пекина-2022 запретили секс и вечеринки

Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине подтвердил, что в целях предотвращения распространения COVID-19 в олимпийских деревнях во время Игр-2022 будет действовать жесткий запрет на общение между спортсменами из разных делегаций. Всем приехавшим в Китай иностранцам будет рекомендовано «свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом». Будет необходимо повсюду носить маски, избегать закрытых или многолюдных пространств и поддерживать двухметровое расстояние между людьми. Нарушением правил, за которым последует депортация из Китая, будут также считаться секс и праздничные вечеринки.

Похожие ограничения действовали и во время летней Олимпиады в Токио. Спортсмены даже подозревали японских организаторов в том, что те специально поставили в олимпийской деревне картонные кровати, которые легко сломать во время бурного секса. После окончания Игр-2020 некоторые спортсмены признавались в интервью и соцсетях, что они все-таки опробовали эти необычные кровати, проигнорировав запреты.