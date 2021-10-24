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Хромых, Валиева, Усачева и дочь Тутберидзе стали кандидатами на Олимпиаду, Загитова и Медведева вне списка

13:36
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский комитет России (ОКР) на официальном сайте опубликовал расширенный список кандидатов на попадание в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

У фигуристов в список попали Майя Хромых, Камила Валиева, Дарья Усачева, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным и другие.

В список кандидатов не попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Подробно со списком всех спортсменов можно ознакомиться по ссылке.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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