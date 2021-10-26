Тереза Йохауг не планирует участвовать в «Тур де Ски» перед Олимпиадой

Норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о том, что в сезоне-2021/22 она не планирует выступать на многодневке «Тур де Ски» перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

«В настоящее время я не планирую участвовать в «Тур де Ски», — цитирует Йохауг Nettasiven. — Но это может измениться, если я почувствую, что мне нужно больше кататься на беговых лыжах».

По данным TV 2, норвежка разработала другую программу подготовки к сезону из-за Олимпиады. Она пробудет на высоте до 26 декабря. «Тур де Ски» при этом пройдет с 28 декабря по 4 января.

33-летняя Тереза Йохауг — олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Олимпиады, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная победительница общего зачета Кубка мира.