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В МОК заявили, что Олимпиада в Пекине не будет перенесена из-за коронавируса

7 декабря, 23:38
Олимпиада в Пекине. Фото AFP
Олимпиада в Пекине. Фото AFP
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Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине не грозит перенос из-за коронавируса, заявил глава координационной комиссии по подготовке к Играм Хуан Антонио Самаранч — младший.

«Возможен ли перенос Олимпиады из-за коронавируса? Нет, — цитирует Самаранча ТАСС. — Я уже много раз говорил, что за последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научились жить в постоянно изменяющихся условиях, так что необходимо быстро подстраиваться под них.

Мы это сможем сделать в Пекине. У нас очень сильная команда, у нас есть все ресурсы, чтобы система справилась со всеми вызовами, связанными с коронавирусом. Мы готовы ко всему».

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13137355

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное