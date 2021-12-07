В МОК заявили, что Олимпиада в Пекине не будет перенесена из-за коронавируса

Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине не грозит перенос из-за коронавируса, заявил глава координационной комиссии по подготовке к Играм Хуан Антонио Самаранч — младший.

«Возможен ли перенос Олимпиады из-за коронавируса? Нет, — цитирует Самаранча ТАСС. — Я уже много раз говорил, что за последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научились жить в постоянно изменяющихся условиях, так что необходимо быстро подстраиваться под них.

Мы это сможем сделать в Пекине. У нас очень сильная команда, у нас есть все ресурсы, чтобы система справилась со всеми вызовами, связанными с коронавирусом. Мы готовы ко всему».

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.