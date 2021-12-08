Австралия поддержала США в дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна присоединится к объявленному США дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине.

«Я делаю это, потому что это отвечает национальным интересам Австралии. Так будет правильно», — приводит слова Моррисона AP.

При этом он отметил, что австралийские спортсмены смогут выступить на Играх-2022, несмотря на отсутствие официальных лиц.

Напомгним, что США объявили о дипломатическом бойкоте в знак протеста против нарушений прав человека в КНР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.