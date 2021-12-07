Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Мишин отреагировал на дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине

16:00
Теги:

Российский тренер Алексей Мишин отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине.

«Дипломатический бойкот? Я против любых бойкотов!» — сказал Мишин «СЭ».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора Владислав Флегонтов все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Стрелявшего в московском МФЦ мужчину задержали
0