Мишин отреагировал на дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине
16:00
Российский тренер Алексей Мишин отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине.
«Дипломатический бойкот? Я против любых бойкотов!» — сказал Мишин «СЭ».
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.
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