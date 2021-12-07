Мишин отреагировал на дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине

Российский тренер Алексей Мишин отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине.

«Дипломатический бойкот? Я против любых бойкотов!» — сказал Мишин «СЭ».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.