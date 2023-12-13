Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 20:04

Щербакова: «На Олимпиаде-2022 чувствовалась поддержка из медиаресурсов, поддержка издалека»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась воспоминаниями от Олимпиады-2022 в Пекине.

«Никогда нельзя бояться ответственных моментов, хотя волнение есть всегда. Для меня самым важным было показывать желаемый результат, показывать проделываемую работу. Мне очень помогали поддержка близких и вера в себя», — приводи слова Щербаковой РИА Новости.

Также 19-летняя спортсмена отметила, что во время Игр в Пекине чувствовала огромную поддержку из медиаресурсов.

«Олимпийские игры проходили, к сожалению, с коронавирусными ограничениями, без зрителей, со строгим контролем. Нельзя было выходить за пределы базы, были специальные шаттлы. Это сказывалось. Не было привычной поддержки. Но чувствовалась поддержка из медиаресурсов, поддержка издалека. Чувствовалось, что все за нас болели. Запоминающимся моментом было, когда нас сразу с самолета повезли на встречу олимпийцев. Там был невероятный зал и невероятные болельщики», — сказала Щербакова.

Щербакова на Олимпиаде-2022 стала чемпионкой в одиночном катании. Второе место заняла россиянка Александра Трусова, а третье — японка Каори Сакамото.

Также Щербакова является победительницей командного чемпионата мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2020, 2022) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
1
0
Читайте также
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
В Москве впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь Самонов: «Разве правильно говорить, что серебро Олимпиады без НХЛ не ценится?»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости