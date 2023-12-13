Щербакова: «На Олимпиаде-2022 чувствовалась поддержка из медиаресурсов, поддержка издалека»

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась воспоминаниями от Олимпиады-2022 в Пекине.

«Никогда нельзя бояться ответственных моментов, хотя волнение есть всегда. Для меня самым важным было показывать желаемый результат, показывать проделываемую работу. Мне очень помогали поддержка близких и вера в себя», — приводи слова Щербаковой РИА Новости.

Также 19-летняя спортсмена отметила, что во время Игр в Пекине чувствовала огромную поддержку из медиаресурсов.

«Олимпийские игры проходили, к сожалению, с коронавирусными ограничениями, без зрителей, со строгим контролем. Нельзя было выходить за пределы базы, были специальные шаттлы. Это сказывалось. Не было привычной поддержки. Но чувствовалась поддержка из медиаресурсов, поддержка издалека. Чувствовалось, что все за нас болели. Запоминающимся моментом было, когда нас сразу с самолета повезли на встречу олимпийцев. Там был невероятный зал и невероятные болельщики», — сказала Щербакова.

Щербакова на Олимпиаде-2022 стала чемпионкой в одиночном катании. Второе место заняла россиянка Александра Трусова, а третье — японка Каори Сакамото.

Также Щербакова является победительницей командного чемпионата мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2020, 2022) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).