В Кремле прокомментировали выступление российских олимпийцев на Играх-2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил выступление российской сборной на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Это девятое место в неформальном зачете. Наши олимпийцы — они молодцы, каждый выложился по полной. У кого-то получилось, у кого-то не получилось. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно.

Мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников. Все это в любом случае способствует развитию спорта, идее олимпизма, а главное, несет спорт и здоровый образ жизни всем людям нашей страны", — приводит слова Пескова РИА «Новости Спорт».

В медальном зачете Россия стала девятой, завоевав 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Всего в активе команды 32 медали.

Зимние Олимпийские игры-2022 прошли в Пекине с 4 по 20 февраля. В соревновании приняли участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран. Всего было разыграно 109 комплектов медалей.

20 февраля прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр на Пекинском национальном стадионе («Птичье гнездо»).