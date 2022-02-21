Олег Матыцин подвел итоги выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине

Министр спорта РФ Олег Матыцин подвел итоги Игр в Пекине.

— В хоккее выступление можно оценить как достаточно успешное. Надо быть объективными — команда Финляндии на сегодняшний день по составу участников является сильнейшей. Она это доказала, не проиграв ни одного матча. Хоккеисты сделали максимально возможное, вели после первого периода со счетом 1:0. Наверное, это тот максимум, на который сегодня можно было рассчитывать. Хочу поздравить и тренерский штаб, и спортсменов. Многие проявили себя.

Надо формировать сборную команду, у нас этот вопрос всегда стоит в игровых видах спорта. И понимание, как взаимодействуют институты клубных команд и сборных. Подготовка шла в очень сложных условиях.

— А что касается общего итога сборной?

— Считаю, что выступление успешное. По общему количеству медалей мы на втором месте с 32 наградами, и это абсолютный рекорд за все время участия национальной команды России. 68 из 213 спортсменов завоевали медали, это хороший показатель.

По количеству серебряных и бронзовых медалей мы фактически являемся лидерами. Количество четвертых мест более десяти — это говорит о том, что команда конкурентоспособна. Где-то не хватило спортивного счастья. Один из примеров — эстафета по биатлону, на последнем этапе Эдуард Латыпов, к сожалению, не смог справиться с волнением. Это спорт, тем более олимпийский спорт в жестких ковидных условиях.

Тот же Эдуард Латыпов, как мы знаем, очень тяжело проходил заключительный этап подготовки из-за болезни, было сложно эмоционально и физически. Возможно, это результат не только физической формы, но и психологической готовности, — цитирует Матыцина ТАСС.

— Какие главные выводы сейчас можно сделать?

— Сейчас нам надо максимально оперативно провести заседания экспертных советов, надо определить план подготовки на следующий олимпийский цикл с учетом результатов Игр и положительных тенденций, которые, безусловно, есть в отдельных видах спорта.

На Олимпиаде россияне завоевали 32 награды — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В Пекине российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству завоеванных на Играх медалей.