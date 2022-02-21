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Сегодня, 11:49

Юрген Клопп высказался о состоянии нападающего Роберто Фирмино

Клопп рассказал о состоянии травмированного Фирмино
Виктория Кравченко

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного форварда Роберто Фирмино.

«Мы даже не знали, что у него есть какая-то проблема, пока он не почувствовал дискомфорт после матча с «Интером». Мы думали, это мелочь, но позже стало известно, что у Фирмино мышечная травма. Мы должны проанализировать все и понять, сколько займет восстановление», — цитирует Клоппа The Athletic.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» Фирмино забил один из голов.

Роберту Фирмину
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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