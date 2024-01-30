Тарасова: «Еще вчера стало ясно, что у нас заберут золотые медали в командном турнире»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022. Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«Это было понятно. К сожалению, это логично. Еще вчера стало ясно, что у нас заберут золотые медали в командном турнире», — сказала Тарасова «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года.