Роман Ротенберг: «У нас нет проблем с центральными нападающими»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг заявил, что не видит проблем с позицией центрфорварда в составе национальной команды на Олимпиаде в Пекине.

«Мы смотрим матчи НХЛ, изучаем игроков, — сказал Ротенберг. — У нас большая группа аналитиков, которая находится в Северной Америке. Правда, не на все матчи пускают. В «Далласе», например, пускают. У нас нет проблем с центральными нападающими. У нас много качественных игроков, в том числе Павел Красковский, который в 2015 году был в молодежной сборной, а сейчас вышел на совершенно новый уровень. Наша система игры — пять в атаке, пять в обороне. Хоккей стал универсальнее. С этой точки зрения мы не испытываем кадрового голода. У нас хорошие игроки, есть резервы, есть олимпийская сборная».

(Михаил Скрыль)

Суперфланги с Овечкиным и Панариным, топ-вратари и комшар с центрами. Какой будет Россия на Олимпиаде-2022 с игроками НХЛ