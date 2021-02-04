Суперфланги с Овечкиным и Панариным, топ-вратари и комшар с центрами. Какой будет Россия на Олимпиаде-2022 с игроками НХЛ

Предсказываем за год до турнира

НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду?

Ровно год остается до зимней Олимпиады в Пекине. НХЛ проигнорировала Игры в Пхенчхане, но Китай — куда более привлекательный рынок для лиги. Солидный экономический потенциал Поднебесной дает надежду, что НХЛ, МОК и ИИХФ смогут договориться и на Олимпиаду приедут все сильнейшие игроки.

Вчера из-за океана поступил еще один позитивный звоночек. Канадцы представили генерального менеджера, который займется комплектованием состава на Олимпиаду. Им стал Дуг Армстронг, проработавший 11 лет в «Сент-Луисе» и выигравший Кубок Стэнли-2019. Ассистировать ему будут Кен Холланд, Рон Фрэнсис, Роберто Луонго, Дон Суини и Скотт Сэлмонд. Эта команда будет формировать сборную, если НХЛ даст добро на участие в Играх.

При этом на сайте канадской федерации отметили, что с начала сезона-2020/21 уже ведется скаутская работа по подбору хоккеистов, а до лета Армстронг определится с тренерским штабом. Значит ли это, что НХЛ готова отпустить своих игроков в Пекин? Официально — пока не решено. С ответом на этот вопрос стоит немного подождать. Сейчас на Гэри Бэттмена свалилась гора проблем из-за необычного сезона и ковидных ограничений. Олимпиада — событие второстепенной важности. Но назначение менеджеров и первичный скаутинг сборной Канады — знак, что через год в Китай могут приехать сильнейшие хоккеисты планеты. Кто же в таком случае поедет в Пекин в составе сборной России?

Вратари

Андрей Василевский (Тампа-Бэй), Семен Варламов (Айлендерс), Илья Самсонов (Вашингтон).

Во вратарской линии очевидно все только с основным голкипером. Если обойдется без травм, безальтернативным первым номером будет Андрей Василевский. Голкипер «Тампы» взял «Везину» в 2019 году, а в прошлом сезоне вошел в тройку лучших и вместе с «Лайтнинг» стал третьим российским вратарем — обладателем Кубка Стэнли. Теперь Андрей продолжает тащить команду на старте сезона-2020/21.

С бэкапами все непонятно. Сейчас идеальный сменщик Василевского — Семен Варламов из «Айлендерс». Он феноменально начал регулярный чемпионат и выдал сухую серию в 142 минуты и 10 секунд. Не факт, что запала хватит еще на год, но пока шансы Варламова получить билет в Пекин явно выше провалившего прошлый сезон Сергея Бобровского или Антона Худобина, которого и раньше приглашали в сборную только по праздникам.

Если два первых номера будут опытными, третьим логично вызвать кого-то на перспективу. Реальных кандидатов — трое: Игорь Шестеркин, Илья Сорокин и Илья Самсонов. Предположу, что выберут последнего, если он вернется на прежний уровень. Каким бы талантливым ни был Сорокин, сейчас он только адаптируется в НХЛ и является вторым вратарем «Айлендерс». Сомневаюсь, что за год Илья подвинет Варламова и будет играть чаще него.

Другая ситуация у Шестеркина. За роль основного в «Рейнджерс» он соперничает с Александром Георгиевым, и пока непонятно, кто станет первым номером. Оборона ньюйоркцев — самая проблемная из линий. Если Шестеркин не поймает кураж, как это было в прошлом сезоне, феноменальную статистику уже не повторить. Самсонов же играет в сильной команде, с сильной обороной. Если Илья отстоит пост номер один, статус основного вратаря «Вашингтона» может иметь значение для попадания в сборную.

Многие коллеги торопятся списывать Илью со счетов в борьбе с Витеком Ванечеком. Да, в глазах руководства «Кэпс» россиянин дискриминировал себя уже дважды. Первый случай — летняя травма после падения с квадроцикла, из-за которой Самсонов не помог команде в плей-офф. Второй — нарушение ковид-протокола из-за посиделок в номере с Орловым, Кузнецовым и Овечкиным. Более того, затем вратарю пришел положительный тест на коронавирус. Илья попал в непростую ситуацию, но, если, вернувшись на лед, он включит режим стены, все останется в прошлом.

Защитники

Никита Зайцев, Артем Зуб (оба — Оттава), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй), Александр Романов (Монреаль), Иван Проворов (Филадельфия), Дмитрий Орлов (Вашингтон), Дмитрий Куликов (Нью-Джерси), Владислав Гавриков (Коламбус).

Еще несколько лет назад оборона считалась самой слабой линией в нашей сборной. Но, если обойдется без серьезных травм, на Олимпиаде-2022 с защитниками проблем возникнуть не должно. Зайцев, Сергачев, Проворов, Орлов, Гавриков стабильно входят в топ-4 своих клубов. Без них сейчас трудно представить оборону «Оттавы», «Тампы», «Филадельфии», «Вашингтона» и «Коламбуса».

Быстро освоился в НХЛ Александр Романов. Если год назад его попадание в список кандидатов на Олимпиаду будет авансом, то по первым матчам за «Монреаль» он доказал, что уже скоро созреет для крупных турниров. Кому-то покажется странным выбор Куликова, но, если в сборной захотят собрать оборону с энхаэловским опытом, его кандидатура вполне логична. Тем более у Дмитрия есть опыт выступления на Кубке мира-2016, а на старте сезона он играет надежнее того же Никиты Задорова из «Чикаго». Не списывал бы со счетов и дебютанта Артема Зуба из «Оттавы».

Нападающие

Артемий Панарин (Рейнджерс), Александр Овечкин (Вашингтон), Евгений Малкин (Питтсбург), Денис Гурьянов (Даллас), Евгений Дадонов, Артем Анисимов (оба — Оттава), Никита Кучеров (Тампа-Бэй), Андрей Свечников (Каролина), Вадим Шипачев (Динамо М), Кирилл Капризов (Миннесота), Илья Михеев (Торонто), Владимир Тарасенко*, Иван Барбашев (оба — Сент-Луис), Михаил Григоренко (Коламбус).

*Если восстановится после травм

А вот с центральными — беда. Точно сборная недосчитается в Пекине Евгения Кузнецова, получившего бан от ИИХФ до 2023 года за употребление кокаина. По части созидания выезжать придется на 35-летнем Малкине и разрывающем КХЛ Шипачеве.

В любой команде важен баланс. По бразильской системе тех же канадцев или финнов не обыграешь. Поэтому в сборную должны пригласить ролевиков: Илью Михеева, Артема Анисимова и Ивана Барбашева для сдерживающего звена. При необходимости форварда «Оттавы» можно перевести в топ-6, вспомнив, что у него была неплохая химия с Панариным в «Чикаго» или с Гусевым и Кучеровым на чемпионате мира-2019. Анисимов плохо начал этот сезон, но у него есть опыт игры с топовыми российскими вингерами. Тогда Артем был на своем месте: помогал в обороне и не портил картины впереди.

Зато у Валерия Брагина (или любого другого российского тренера в Пекине-2022) полный порядок с крайними нападающим. Изобилие разноплановых форвардов, способных и подержать шайбу, и искусно завершить комбинацию, и обыграть «один в один». В сборной точно будет Овечкин, который всю жизнь мечтал пополнить личный музей олимпийским золотом. Если не сейчас, то уже, видимо, никогда — в 2026 году Александру будет 40 лет.

Интересно было бы посмотреть на тройку Гусев — Шипачев — Дадонов — в таком составе парни разрывали КХЛ в сезоне-2016/17 и выиграли Кубок Гагарина. Почему слева на фланге в этом звене не Панарин? Артемий, в отличие от Никиты, доказал, что способен на таком уровне вести за собой любое звено, и ему будет проще сыграться с другими партнерами. Например, с тем же Владимиром Тарасенко, если форвард «Сент-Луиса» восстановится от травмы. Или с Кириллом Капризовым, прокачавшим серое нападение «Миннесоты». Полезен сборной может быть и Александр Радулов, если, конечно, он согласится прилететь в Китай.