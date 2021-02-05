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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Бобровский не попал в состав сборной России на Олимпиаду-2022 по версии The Athletic

19:43
Сергей Бобровский. Фото Сергей Бабунов, ФХР.
Сергей Бобровский. Фото Сергей Бабунов, ФХР.
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Интернет-портал The Athletic составил ориентировочный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

Нападающие: Панарин — Малкин — Кучеров; Овечкин — Анисимов — Свечников; Капризов — Шипачев — Радулов; Барбашев — Андронов — Михеев; Тарасенко, Кадейкин.

Защитники: Проворов — Орлов; Гавриков — Сергачев; Романов — Зайцев; Задоров — Алексеев.

Вратари: Василевский, Варламов, Шестеркин.

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