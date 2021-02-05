Бобровский не попал в состав сборной России на Олимпиаду-2022 по версии The Athletic

Интернет-портал The Athletic составил ориентировочный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

Нападающие: Панарин — Малкин — Кучеров; Овечкин — Анисимов — Свечников; Капризов — Шипачев — Радулов; Барбашев — Андронов — Михеев; Тарасенко, Кадейкин.

Защитники: Проворов — Орлов; Гавриков — Сергачев; Романов — Зайцев; Задоров — Алексеев.

Вратари: Василевский, Варламов, Шестеркин.

Суперфланги с Овечкиным и Панариным, топ-вратари и комшар с центрами. Какой будет Россия на Олимпиаде-2022 с игроками НХЛ