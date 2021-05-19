Представитель МИД РФ прокомментировал призыв США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков поделился мнением о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине со стороны США.

«Я не знаю, что такое дипломатический бойкот, формы, в которых эти призывы озвучены, они совершенно недипломатические, там вообще дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным в Конгрессе США», - приводит слова Рябкова ТАСС.

19 мая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала не посылать на Игры-2022 официальные делегации высокого уровня, чтобы усилить давление на китайское правительство в связи проблемой уйгуров, которую администрация Байдена называет «геноцидом».

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.