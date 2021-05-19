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Пелоси призвала к бойкотировать Олимпиаду в Пекине-2022 по схеме Сочи-2014

07:36

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси стала самым высокопоставленным американским политиком, призвавшим к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае в Синьцзяне. На заседании парламентской комиссии по правам человека Пелоси призвала не посылать на Игры-2022 официальные делегации высокого уровня, чтобы усилить давление на китайское правительство в связи проблемой уйгуров, которую администрация Байдена называет «геноцидом».

Ранее похожая схема, при которой американские спортсмены поехали на ОИ, а официальные лица — нет, применялась во время Олимпиады-2014. Тогда это было связано с российским законом о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Сейчас дипломатический бойкот Игр-2022 планируется сделать массовым — США провели предварительные переговоры об этом с Великобританией, Австралией и другими союзниками. Ранее различные политики из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и Норвегии призывали к тому, чтобы не отправлять в Пекин спортивные делегации. (Олег Шамонаев)

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